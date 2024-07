Aktuelle Zahlen für den Kreis Viersen Arbeitslosenquote ist im Juli saisonbedingt gestiegen

„Aus Erfahrung wissen wir hier, dass gerade diese jungen Fachkräfte nach der Sommerpause schnell eine Anschlussperspektive finden. Auch insgesamt ist die konjunkturelle Arbeitslosigkeit gestiegen. Die Zahl der Abgänge in Erwerbstätigkeit liegt erfreulicherweise über jener des Vorjahres, allerdings verzeichnen wir im Vorjahresvergleich auch einen Anstieg der Zugänge in Arbeitslosigkeit“, so Borgloh zu den aktuellen Zahlen auf dem Arbeitsmarkt, die 23.165 arbeitslose Personen im Agenturbezirk ausweisen – eine Steigerung von 565 im Vergleich zum Vormonat.