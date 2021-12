Streetworker soll eingestellt werden : Kreis fördert mobile Jugendarbeit in Tönisvorst

Tönisvorst Ein Streetworker soll eingestellt werden und sich auch um die Situation am Pastorswall in St. Tönis kümmern. Der Kreis Viersen trägt den größten Teil der Kosten.

Der Kreis Viersen will die mobile Jugendarbeit in Tönisvorst fördern. Thema ist dies in der nächsten Sitzung des Kreisausschusses. Der Kreis-Jugendhilfeausschusss hatte hierzu eine entsprechende Empfehlung an den Kreis abgegeben. Der Bedarf für eine mobile Jugendarbeit sei zuletzt auch durch die Situation am Pastorswall in St. Tönis deutlich gestiegen, sagt Michael Landskron (CDU), Vertreter der Stadt Tönisvorst im Kreisjugendhilfeausschuss.