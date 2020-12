Krankenhaus Maria-Hilf in St. Tönis : Krankenhausbetrieb wird eingestellt

Der Krankenhausbetrieb wird zum Anfang des Jahres eingestellt. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis Die Alexianer stellen den Krankenhausbetrieb in St. Tönis Anfang 2021 ein. Damit wird es in Tönisvorst kein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mehr geben. Das wurde am Dienstagvormittag bekannt gegeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die stationäre Reha-Klinik für Geriatrie, das ambulante medizinische Versorgungszentrum (MVZ) und die Pflegeeinrichtungen bleiben Bestandteil der Angebote, hieß es in einem Pressegespräch. Der stationäre Krankenhausbetrieb mit 55 Betten in der Abteilung Innere Medizin und sieben Betten in der Chirurgie würden mit dem Jahreswechsel eingestellt. „Das ist eine starke Veränderung des Tönisvorster Gesundheitswesens. Dessen sind wir uns bewusst“, so Michael Wilke, Geschäftsführer der Alexianer Tönisvorst GmbH.

Mehr in Kürze

(msc)