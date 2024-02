Ansprechpartner für Jugendliche Tönisvorst hat jetzt einen Streetworker

Konstantin Meier ist seit dem 1. Dezember 2023 in der „Abteilung 9: Kinder und Jugendliche, Streetwork und mobile Jugendarbeit“ angestellt und kümmert sich in seiner für ihn neu geschaffenen Stelle als Streetworker um die Mobile Jugendarbeit in der Stadt. 2011 hat er bei der evangelischen Stiftung Hephata in Mönchengladbach seine Ausbildung als Heilerziehungspfleger begonnen und Wohngruppen in Hephata-Einrichtungen geleitet. Im Anschluss hat der in Nordkirchen geborene junge Mann noch Kindheitspädagogik studiert. Er wohnt in Mönchengladbach, hat sich in St. Tönis und Vorst aber schon gut eingelebt. Er ist ein guter Netzwerker und hat dadurch schon viele Kontakte zu Mitstreitern im Kreis und auch zu jungen Leuten aufbauen können.