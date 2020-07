Sommergespräch mit der SPD Tönisvorst : Sozialdemokraten rechnen mit Stichwahl

Die Sozialdemokraten bemängeln, dass Projekte in Tönisvorst angekündigt, aber nicht umgesetzt werden, wie für das ehemalige Industriegebiet Cray Valley an der Mühlenstraße in St. Tönis, das sich in der Hand einer Eigentümergesellschaft befindet. Dort soll ein Mischgebiet entstehen. Archivfoto: ­Brinkmann Foto: Heribert Brinkmann

Tönisvorst In Tönisvorst sei Vieles zugesagt, aber nicht umgesetzt worden, beklagen der SPD-Fraktionsvorsitzende Michael Horst und der Ortsverbandsvorsitzende Helge Schwarz. Sie wollen ihre elf Plätze im Stadtrat mindestens halten.

Die Sozialdemokraten gehen aufgeräumt in den Wahlkampf. Sie sehen sich als stabile Ratsmannschaft und wollen ihre elf Plätze im Stadtrat mindestens halten. Laut Horst rechne man fest damit, dass der Bürgermeister nicht schon nach dem ersten Wahlgang bestimmt werden kann, sodass am 27. September Stichwahl wäre.

Als erstes wichtiges Thema, mit dem die Sozialdemokraten im Wahlkampf punkten wollen, nennt Horst den bezahlbaren Wohnraum. Dafür könne man über eine Gesellschaft gehen, wie beispielsweise in Willich. Der gehöre zu den Themenfeldern, die in der laufenden Legislaturperiode nicht vorangekommen seien. „Mehrheiten sind andere, die Verwaltung hat es nicht hinbekommen“, sagt Horst und fügt spitz hinzu: „Versprochen, vergoßen.“ Denn überhaupt sei sehr Vieles angekündigt, aber nicht umgesetzt worden, meinen Horst und Schwarz.

Durch erhebliche Sparbemühungen in den vergangenen 25 Jahren seien auch in der Verwaltung beim Personal Einschnitte gemacht worden – die sich nun rächen würden. „Wir haben Abgänge und erhebliche Probleme, Fachpersonal nach zu besetzen“, sagt Horst. Es habe Versäumnisse gegeben, unter anderem weil die Anforderungen an die Mitarbeiter immer größer und diffiziler geworden seien. Weil das Personal mit seiner Arbeit nun nicht mehr hinterher komme, würden Projekte liegenbleiben. Horst: „Wir müssen den Personalkörper der Verwaltung adäquat fördern, und das wird Geld kosten.“ Gleichzeitig habe man aber durch die Corona-Krise gesehen, was in diesem Bereich durch Flexibilität möglich sei; zum Beispiel durch Homeoffice der Mitarbeiter. „Es hat gezeigt, was alles geht“, sagt Horst.