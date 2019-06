Tönisvorst : In Tönisvorst wird aufgerüstet

In Tönisvorst wird aufgerüstet

Ein Bild aus Soligen: Beim Duerpelfest am 25. Mai war das Ordnungsamt im Großeinsatz. Foto: Meuter, Peter (pm)

TÖNISVORST Die Stadt hat ihre interne Dienstanweisung für den Kommunalen Ordnungsdienst überarbeitet. Es gibt nicht nur ein neues Fahrzeug, sondern auch eine Grundausstattung mit Schlagstock, Tierabwehrspray und Handschellen.

Den ruhenden Verkehr überwachen und Knöllchen verteilen oder im Sommer die Öffnungszeiten für die Außengastronomie zu überprüfen – das war gestern. Heute sind es vielfach alkoholisierte Ruhestörer oder Randalierer, mit denen der Kommunale Ordnungsdienst zu tun hat. Das Ordnungsamt erhält natürlich immer noch Anrufe aus der Bevölkerung, wenn sich wilder Müll in einer Ecke sammelt oder die Scheibe einer Straßenlaterne eingeworfen wurde. Die kommunalen Ordnungshüter sollen aber auch überwachen, ob die Hunde beim Gassigehen ordnungsgemäß angeleint sind oder in der Gastronomie der Jugendschutz eingehalten wird.

Nachdem der langjährige Leiter des Ordnungsbereiches Wolfgang Schouten in den Ruhestand ging, verantwortet Bürgermeister Thomas Goßen diesen Fachbereich. Und der hat im vergangenen Jahr ein „Neuaufstellung“ angestoßen. Ziel ist es, die Entwicklung der vergangen Jahre zu bewerten und als Resultat auf neue Herausforderungen den Kommunalen Ordnungsdienst weiter zu professionalisieren. Die Stadt müsse in die Qualität der Ausrüstung und in die Ausbildung investieren. Inzwischen wurde die interne Dienstanweisung überarbeitet