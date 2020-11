Kommentar : Manchmal einfach zu Hause bleiben

Meinung

In diesem Fall ist es wie so oft in der Corona-Pandemie: Natürlich sind wir alle die einschränkenden Schutzvorgaben leid, natürlich möchten wir alle wieder ein möglichst normales Leben führen. Aber solange das noch in weiter Ferne ist, ohne sich oder andere zu gefährden, sollte man sich zurücknehmen – und manchmal einfach zu Hause bleiben.