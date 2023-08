Kolpingsfamilie St. Tönis Von der Postkutsche bis zum Bürgerbus

Die Straße Nüssdrenk (Neußer Tränke) zeugt noch heute von der damaligen Zeit. Weiter aufwärts ging es im 18 Jahrhundert: Mit der aufkommenden Seidenindustrie in Krefeld verbesserte sich die Lage für St. Tönis. Viele Webstühle arbeiteten für die Krefelder Seidenbarone. St. Tönis wuchs stetig. Es entstanden neue Arbeitsplätze, unter anderem in der Oelmühle von Heinrich Mertens am Wilhelmplatz. Direkt daneben entstand die Eisenbahn (liebevoll Schluff genannt) als Zugverbindung von Krefeld nach St. Tönis. Diese Bahn wurde dann weitergeführt nach Vorst und Süchteln.