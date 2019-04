St. Tönis : Kochkreis ist ehrenamtlich aktiv

St. Tönis Der Kochkreis hat jetzt ein besonderes Osterfestessen für die Gäste im Gemeindezentrum zubereitet. Der Festschmaus ist gesponsert. Die Köchinnen des Kreises, den es seit 14 Jahren gibt, servieren jeden Dienstag um 12.30 Uhr ein Mittagessen aus frischen und gesunden Zutaten.

Die Kosten werden gemeinschaftlich aufgeteilt, so dass man recht preisgünstig (3,50 Euro) zu Mittag essen kann. Dazu gibt es kostenlos das Neueste aus der Gemeinde, viel Unterhaltung und gemütliches Beisammensein. Zur Zeit besuchen so viele Gäste den Offenen Mittagstisch, dass die kleine Küche und das Team unter Leitung von Marion Wlotzka an ihre Grenzen geraten. Eine vorherige Anmeldung ist unter Tel. 02151 79 01 49 unbedingt erforderlich.