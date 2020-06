Ferienalphabet - B wie BBQ : Steak aus dem 800-Grad-Grill

Tönisvorst Oliver Müller von der Kochevent-Agentur „Gaumenkunst“ weiß, worauf es beim Barbecue ankommt. Der Tönisvorster gibt wichtige Tipps rund ums Grillen. Schon beim Anheizen des Grills gelte es, ein paar Hinweise zu beachten.

„Fleisch muss heiß und kurz angebraten werden“, sagt der Fachmann. Bei 800 Grad brät er jede Seite gerade einmal für eineinhalb Minuten an, bevor er das Fleisch für weitere viereinhalb Minuten in die Ruhephase bei 60 bis 70 Grad schickt. Je größer die Hitze, desto schneller verschließen sich die Poren des Fleisches. Das heißt, der Fleischsaft kann nicht austreten und das Innenleben bleibt schön saftig. Ganz wichtig sei es, das Fleisch erst danach zu würzen, sagt Müller. Werde es vorab gewürzt, würden Salz, Pfeffer und Co. verbrennen, was dem Geschmack nicht zuträglich sei.