Spendenabend in Tönisvorst : Menü für Flutopfer aus dem Ruhrgebiet

Info

Karten zum Preis von 60 Euro für das Event am Freitag, 3. Dezember, 19 Uhr, zugunsten der Hochwasseropfer können per E-Mail an oliver@gaumenkunst.de oder unter Telefon 0172 9400400 geordert werden. Die Location „Gaumenkunst im Gehlenhof“ liegt an der Straße Reckenhöfe 5 in Tönisvorst.