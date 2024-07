Kitas in Tönisvorst Familienzentrum Marienheim hat eine neue „Nummer eins“

Seit April 2015 arbeite sie im Familienzentrum Marienheim, erzählt Alexa Zerreich. Nach ihrer Ausbildung zur Erzieherin habe sie kurz in Kitas in Krefeld gearbeitet, dann vier Jahre lang an der Hochschule in Nimwegen Logopädie studiert. Als sie erfuhr, dass für das Marienheim eine Sprachförderkraft gesucht wird, bewarb sie sich. „Zusätzlich zu den elf Stunden dort habe ich in einer logopädischen Praxis in Krefeld gearbeitet“, sagt Zerreich. Relativ schnell merkte sie aber, dass sie gerne nur noch als Erzieherin arbeiten würde: „Ich habe den Job wieder lieben gelernt“, erläutert sie. 2016 hörte sie deshalb in der logopädischen Praxis auf und konzentrierte sich auf das Marienheim. Vor zwei Jahren wurde sie stellvertretende Leiterin.