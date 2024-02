Zwischen Sternstraße und Ostring in St. Tönis Kita und Spielplatz fürs Südviertel

Die Tönisvorster SPD hatte Anfang Dezember vergangenen Jahres die Anwohner im Südviertel zu einer Info-Stunde eingeladen, um nach deren Meinung zu fragen. Der Hintergrund der damaligen Veranstaltung: Zum einen fehlen in Tönisvorst Kita-Plätze, es müssten kurzfristig zwei Kitas gebaut werden. Der Kreis Viersen hat einen Fehlbedarf von sechs bis acht Gruppen festgestellt. Zudem steckt das Südviertel zwischen Nüss Drenk und Benrader Straße in einem Generationswechsel, viele Familien mit Kindern wohnen dort, eine Kita in der Nähe gibt es aber nicht.