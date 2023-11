Ehemaliger Spielplatz in St. Tönis Was wird aus der Grünfläche an der Sternstraße?

Für die Tönisvorster SPD bietet sich der Standort für den Bau einer Kita an. Denn diese nahegelegene Kindertagesstätte biete den Kindern im Südviertel die Möglichkeit, frühzeitig Bildungs- und Lernangebote in unmittelbarer Nähe zu erhalten. Zudem biete eine Kindertagesstätte an dieser Stelle Kindern die Möglichkeit, „mit anderen Kindern aus der Nachbarschaft in Kontakt zu treten und lokale soziale Fähigkeiten zu entwickeln“, so die SPD in ihrer Einladung.