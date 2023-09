In der Biberburg in St. Tönis So sorgt Kita-Hund Ellie für Glücksmomente

„Ohh, Ellie ist da“, der freudige Ausruf macht in der Morgenrunde der Froschgruppe der Kita Biberburg die Runde. Den 17 Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren, die im Stuhlkreis sitzen, ist die Freude auf der ganzen Linie anzusehen, als Erzieherin Michaela Kulbach, die zum Team der Froschgruppe gehört, mit der vier Monate alten Golden Retriever Hündin den Raum betritt. Zusammen mit Ellie geht es in die Mitte. „Wisst ihr noch, was Ellie alles kann?“, möchte Kulbach von den Kindern wissen. Allgemeines Nicken. „Ellie kann die Pfote geben“, sagt Henry. Sie könne das Leckerbeutelchen holen, fügt Ella an. Henrik erinnert sich daran, dass sie auch Stups machen kann. „Dann kommt sie mit der Nase an die Hand“, weiß er zu berichten.