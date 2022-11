Massiver Personalmangel : Kita Hoppetosse bleibt im Ausnahmezustand

Das Rote Kreuz betreibt die Kita Hoppetosse an der Anton-Beusch-Straße in St. Tönis. Eltern sind verärgert, dass dort derzeit nur die Hälfte der Kinder betreut werden. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis Eltern sind verzweifelt: In der DRK-Kita in St. Tönis wird derzeit im wochenweisen Wechsel nur die Hälfte der Kinder betreut. Es fehlt Personal, eine Lösung ist nicht in Sicht. Fraglich ist nun auch, ob alle Kinder am Martinszug teilnehmen können.