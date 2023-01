Kita in St. Tönis ausgezeichnet Fledermäuse in der Biberburg

„Kennt ihr mich noch?“ Die Frage von Fledi löst in der 20-köpfigen Gruppe ein lautes „Ja“ aus. Die plüschige Handpuppe in Form einer Fledermaus, die Udo Beine führt, ist den drei- bis sechsjährigen Kindern der St. Töniser Kita Biberburg bestens bekannt. Schließlich begleitet Fledi die Kinder seit Mitte November regelmäßig. In der Kita ist erstmals ein großes Fledermausprojekt mit der Nabu-Ortsgruppe Tönisvorst gestartet.