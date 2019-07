St. Tönis : Kindheit mit Lebertran und Holzsandalen

Peter Steppen (3.v.r.) stellte im Rahmen der Autoren das neue Heft vor. Von der Stadt war keiner da, dafür Landtagsabgeordnete Britta Oellers (re.). Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

St. Tönis Der Heimatbund St. Tönis hat seinen aktuellen Heimatbrief vorgestellt. Viele interessante Geschichten aus der Gegenwart und der Vergangenheit haben die Autoren darin wieder zusammengetragen.

Von Stephanie Wickerath

„Das ist der heißeste Heimatbrief seit Menschengedenken“, verspricht Peter Steppen, der Vorsitzende des St. Töniser Heimatbundes, bei der Vorstellung des aktuellen Vereinshefts in den Räumen der Sparkasse St. Tönis. Tatsächlich liegt es aber wohl mehr an den sommerlichen Temperaturen, als an dem kleinen Heft, dass den Versammelten die Schweißperlen auf der Stirn stehen.

Sehen lassen kann der Heimatbrief sich aber allemal, denn die Autoren – diesmal sind es ausschließlich Männer, die die gut 40 Seiten mit Texten bestückt haben – haben viele interessante Geschichten aus der jüngeren und älteren Vergangenheit zusammengetragen. Schon das Titelbild ist vielversprechend. Es zeigt den St. Töniser Wasserturm, dessen Grundstein vor genau 90 Jahren gelegt wurde. „Ich mag das Foto auch deshalb, weil im Vordergrund Kühe auf der Weide zu sehen sind“, sagt Werner Lessenich, Archivar des Heimatbundes und für das Titelbild des Heimatbriefs verantwortlich.

Guido Beckers, der für die aktuelleren Themen zuständige Mitarbeiter, hat einen ausführlichen Bericht über die Verlegung der Stolpersteine im Mai geschrieben und lobt bei der Vorstellung des Heimatbriefs noch einmal das Engagement der Stolpersteine-AG am Michael-Ende-Gymnasium. Schülerinnen und Schüler hatten eine bewegende Feierstunde mit Reden und Musik anlässlich der Verlegung organisiert. Dabei wurden die Biografien der St. Töniser Juden, die auch im Heimatbrief noch einmal wiedergegeben werden, in Ich-Form vorgelesen.

Peter Pliester, Vorsitzender des Vereins „Alter-nativen“, hat in seinem Gastbeitrag über das 25-jährige Bestehen des Vereins geschrieben, der sich um die Seniorenarbeit in St. Tönis kümmert und viele tolle Angebote im Programm hat. Manfred Hoffmann erinnert an den Förderverein der Realschule Leonardo-da-Vinci, deren letzter Jahrgang im vorigen Sommer entlassen wurde. Auch über die ehrenamtlichen Fahrer des Bürgerbus-Teams hat Hoffmann geschrieben. „So viel Engagement muss gewürdigt werden“, findet der Autor und weist darauf hin, dass der Verein am 7. September sein 20-jähriges Bestehen feiert.

Einen launigen Text über ihre Kindheit in St. Tönis haben Hans und Peter Steppen geschrieben. Lebertran und Holzsandalen, eine Wohnung ohne Badezimmer und ohne Heizung, ein Leben ohne Fernseher, Computer und Smartphone, dafür aber mit spannenden Radiogeschichten am Sonntag, Abenteuerspielen auf der Straße und zwei Kinos im Ort sind den beiden Senioren in Erinnerung geblieben. Das „Allerwertvollste“ aber, wie Steppen es nennt, teilt seine Generation mit der heutigen Jugend: „Wir haben keinen weiteren Krieg im Land erlebt.“

Für seine Serie „Damals - auf den Straßen von St. Tönis“ hat Werner Lessenich diesmal kein Auto mit Geschichte auf die Seite gehoben, sondern das Fahrrad des Milchhändlers Adolf Köchlin, der seine Kunden auf der Hochstraße in den 1930er Jahren mit frischer Milch belieferte. Irmgard Valentin, die Tochter des Milchhändlers, hat dem Heimatbund das historische Foto, das ihren Vater mit Fahrrad plus Anhänger und der typischen Milchkanne zeigt, zur Verfügung gestellt.