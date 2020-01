Närrischer Nachwuchs : Großes Stelldichein der Nachwuchstollitäten

ST. TÖNIS Der Jugendkarnevalsverein St. Tönis hatte am Sonntag zum Treffen von Kinderprinzenpaaren aus der Region eingeladen.

Kinderprinzenpaare aus 14 Städten und Gemeinden aus der Region versammelten sich am Sonntag im Forum Corneliusfeld in St. Tönis und veranstalteten ein buntes Programm aus den Reihen der Tollitäten. Unter den jecken Regenten fanden sich auch Abordnungen aus Krefeld, Velbert, Geldern, Dortmund oder Düsseldorf.

Vom Kinderkarneval Krefeld-Stahldorf präsentierten sich in diesem Jahr gleich zwei Prinzessinnen. Laut riefen sie in ihr Mikrofon „Karneval macht Kinder froh und Erwachsene ebenso“. Schnell verwandelten sie ihre Prinzessinnenkostüme in Tanzmariechen-Kleider und lockerten mit ihrer Garde beim Tanz die Besucher im Saal auf. Auch der Jugendbeauftragte Andreas Driske vom Kulturausschuss des Grafschafter Karnevals freute sich sehr, dass seine Gruppe nach fünf Jahren wieder zu Gast in St. Tönis war und wünschte den Besuchern „noch eine richtig tolle Party“ Ein weiterer Höhepunkt war der Austausch der Orden unter den Kinderprinzenpaaren. Dieser fand aus Zeitgründen jedoch nicht auf der Bühne statt.