Verein Apfelblüte war Schirmherr Mädchen und Jungen aus aller Welt kamen zum Kinderfest

Die Schlange vor Anna Paul ist lang. Allerdings wird geduldig gewartet, denn allein das Warten ist interessant, weil man zuschauen kann, wie die Mitarbeiterin des Familienzentrums Villa Gänseblümchen Kindergesichter in Unterwasserwelten, Schmetterlinge und Co. verwandelt. Mats, der gerade an der Reihe ist, hat sich ein Batman-Gesicht gewünscht. Marie hat sich derweil für ein Glitzertattoo entschieden, die gibt es nämlich ebenfalls am Stand des Familienzentrums, wo gleich vier Frauen mit Pinsel, Schminke und Glitzerfarbe im Einsatz sind. Das ist aber nicht die einzige Attraktion beim großen Kinderfest im fröhlich geschmückten Marienheim.