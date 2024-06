GdG Kempen/Tönisvorst Kinderchor „Die kleinen Botschafter“ begeistert mit eigenem Musical

Auf einen besonderen musikalischen Genuss dürfen sich diejenigen freuen, die am Sonntag, 23. Juni, um 16 Uhr ins ökumenische Paul-Schneider-Haus in Vorst kommen. Dort führt der St. Huberter Kinderchor „Die kleinen Botschafter“ sein eigenes Musical zum dritten – und vorerst letzten – Mal auf. Eine Anmeldung per E-Mail an stefan@thomas-kempen.de ist notwendig. Was die Besucher erwartet, verrät der Bericht der vorherigen Aufführung: