Kinder-Kultur-Woche : Eine Woche, fünf Länder

Michael Rotthoff und Thomas Lengwenings von der Sparkasse besuchten die „Kinder-Kultur-Woche“ im St. Töniser Jugendfreizeitzentrum. Foto: Norbert Prümen (nop)

St. Tönis Im Rahmen der „Kinder-Kultur-Woche“ im St. Töniser Jugendfreizeitzentrum bereisten die Teilnehmer in Gedanken gleich fünf Länder. Mexiko, die Türkei, Guatemala, Japan und Israel standen auf der Reiseliste.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

Das Tanabata-Mobile in der Hand von Petra Schippers löst neugierige Blicke aus. 40 Kinderaugen blicken auf die beiden japanischen Pappfigürchen auf dem Holzstab und die darunter baumelnden farbigen Papierblätter. „Jede Farbe hat eine andere Bedeutung. Auf das rote Papier kommt der Wunsch für die Eltern, auf das Gelbe der für Freunde und Weiß steht für einen guten Vorsatz“, erklärt Schippers.

Auf den sieben Tischen im St. Töniser Jugendfreizeitzentrum „JFZ“ setzt rege Betriebsamkeit ein. Kinderhände greifen zu Scheren, schneiden bunte Tonpapierblätter zu Rechtecken und Quadraten. Andere nutzen die Schablonen für die Figürchen, verbinden Holzstäbchen mit Wollfäden und malen mit Flizstiften Gesichter. Langsam aber sicher entstehen überall die Tanabata-Mobiles, wobei auch schon erste Wünsche aufgeschrieben werden. „Ich wünsche mir, dass meine Familie immer gesund bleibt“, schreibt Lena auf. Jana wünscht sich, dass die Freundinnen nicht ständig untereinander streiten. Im JFZ ist die „Kinder-Kultur-Woche“ angerollt.

Eine Woche lang reisen die Teilnehmer im Alter von sechs bis zwölf Jahren jeden Tag in ein anderes Land. Nachdem schon Mexiko, Guatemala und die Türkei auf dem Reiseplan standen, sind die Kinder an diesem Tag in Japan gelandet. Neben dem japanischen Sternenfest, dem Tanabata, grüßt die Kirschblüte. Auf blau gestrichenen Leinwänden haben die Teilnehmer unzählige selbstgebastelte Kirschblüten aus rosafarbenem Papier mit einer Holzperle in der Mitte aufgeklebt. Die Kunstwerke stehen entlang der Fenster, wo auch schon das „Auge Gottes“ aus Mexiko, die Sorgenpüppchen aus Guatemala und das türkische Brettspiel „Kiz Tavlasi“ liegen.

Offenheit und Interesse für fremde Kulturen wecken und allen Menschen, egal welcher Kultur sie angehören, mit Respekt, Wertschätzung und Akzeptanz zu begegnen, dafür steht die „Kinder-Kultur-Woche“ im JFZ. „Wir führen das Angebot zum fünften Mal durch und können immer wieder feststellen, mit welcher Begeisterung die Kinder andere Länder kennenlernen möchten“, sagte Anette Wackers, die die Einrichtung zusammen mit Schippers leitet. Was die beiden besonders freut, ist die finanzielle Unterstützung durch die Sparkassenstiftung. Dadurch kann der Preis für das einwöchige Ferienangebot niedrig gehalten werden. Inklusive aller Angebote, Mittagessen, Ausflug und Theaterbesuch liegt der Preis pro Kind bei 15 Euro. „Wir unterstützen das Angebot von Anfang an. Es ist für uns ein fester Bestandteil im Rahmen der Stärkung des Standortes Tönisvorst. Hier wird wertvolle Arbeit geleistet, von der die Kinder auf der ganzen Linie profitieren“, sagt Michael Rotthoff, Geschäftsführer der Tönisvorster Sparkassenstiftung. „Das JFZ ist eine tolle Einrichtung und vor dem, was hier geleistet wird, können wir nur den Hut ziehen“, lobt Thomas Lengwenings, Repräsentant der Sparkasse Krefeld für Tönisvorst und Willich.

Los ging es bei der aktuellen Woche am Montag mit dem Kennenlernen der einzelnen Länder. Für jedes Land wurde eine Gruppe gebildet, wobei die Kinder mit Texten arbeiteten. „Anhand der erarbeiteten Informationen haben sie den anderen Kindern ihr Land vorgestellt“, informiert Schippers. Ebenfalls zum Angebot gehörte auch ein Ausflug zum Rautenstrauch-Joest-Museum in Köln. Dort gab es eine kindgerechte Führung durch die Ausstellung „Kulturen der Welt“. Zudem führte die Reise alle Kinder noch nach Israel. „Dann basteln wir ein Dreidel“, macht Wackers auf den kommenden Reisetag neugierig.