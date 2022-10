Besonderes Projekt in St. Tönis : Kinder gestalten Glas für Sternenkinder

Konzentriert gestalten die Kinder in der Glas-Creativ Werkstatt Siebenlist in St. Tönis Glasplatten für eine Gedenkstätte für Sternkinder. Foto: Norbert Prümen

Tönisvorst Mit einem einmaligen Projekt will die Stadt Tönisvorst auf die Gedenkstätte für Sternenkinder aufmerksam machen. 20 Kinder gestalteten in der Glas-Creativ-Werkstatt Siebenlist Glasplatten mit Motiven für die Stelen, die die Gedenkstätte zieren werden.

Sie ist nicht die einzige, die im Veranstaltungsraum der Glas-Creativ-Werkstatt in das Bemalen von zehn Mal 15 Zentimeter großen Glasplatten vertieft ist. Es könnte ein ganz normaler Kinderkreativkurs sein, aber es ist etwas ganz Besonderes. Die 20 Kinder gestalten die Glasplatten nicht für sich selbst, sondern für so genannte Sternenkinder. Auf dem Friedhof in St. Tönis legt die Stadtverwaltung eine Gedenkstätte für diese Kinder an, die vor, während oder kurz nach der Geburt verstorben sind. „Im Team der Friedhofsverwaltung hatten wir die Idee, Kinder mit in die Gestaltung einer solchen Gedenkstätte miteinzubeziehen“, sagt Claudia Becker, Sachbearbeiterin der Friedhofsverwaltung. Schnell war klar, wie die Form der Mitgestaltung aussehen sollte. Für die beiden vorgesehenen, unterschiedlich hohen Stellen können Kinder Glasplatten mit ihren eigenen Motiven gestalten.