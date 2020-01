Existenzgründung : Vorsterin eröffnet Galerie

Zur Person

Galeristin Kerstin Mänz wurde in Oberhausen geboren und lebt seit 25 Jahren in Vorst. In ihrer Galerie möchte sie in häufigerem Wechsel vor allem Künstler aus der Region ausstellen. Es soll aber nicht bei Ausstellungen von Malern, bildenden Künstlern und Fotografen bleiben. Ihre „Galerie Zwecklos“ soll ein kultureller Mittelpunkt in Wachtendonk werden. Neben Ausstellungen sollen auch Events, Workshops und Lesungen veranstaltet werden. So wird es am 7. Februar im „Papperlapapp“, Clevenstraße 15 in Vorst, eine Vernissage mit dem aus der TV-Serie „Notruf Hafenkante“ bekannten Schauspieler Harald Maack geben, der aus seinem Buch „Ich Idiot“ liest. Er beschreibt darin seine Weltreise auf einem Containerschiff.