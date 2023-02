Karneval in Kempen 2023 „Kempsche Jecke trecke“ mit viel Helau

Mit Kisten und Kartons voller Süßigkeiten, Blumensträußchen in der Hand und jeder Menge guter Laune haben die Jecken nach langem Warten, Vorbereiten und Organisieren wieder einen tollen Karnevalszug in Kempen auf die Beine gestellt. Schon um 10.30 Uhr sammelten sich die Gruppen mit ihren fantasievoll geschmückten Wagen an der Vorster Straße und Oedter Straße, und pünktlich um 12.11 Uhr startete der Rosenmontagszug, angeführt von Zugleiter Theo Balters, in Richtung Peterstraße.