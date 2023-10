Mehrere Unfälle im Kreis Viersen Krankenfahrstuhl-Fahrer stößt mit Lastenrad zusammen

Zu mehreren Verkehrsunfällen mit verletzten Personen ist es am Wochenende im Kreis Viersen gekommen. So mussten am Freitagmittag Einsatzkräfte zunächst um 11.30 Uhr nach Kempen zur Petersstraße, berichtet die Polizei. Dort war ein 83-jähriger Kempener mit seinem Krankenfahrstuhl in die Fußgängerpassage gefahren und dabei einen 80-jährigen Kempener auf einem Lastenrad kollidiert. Der Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.