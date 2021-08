Vorfall in St Tönis : Keller voll Wasser gelaufen

Symbolfoto Foto: dpa/Robert Michael

St Tönis Am Blaumeisenweg in St. Tönis ist am Montag der Keller eines Einfamilienhauses bis unter die Decke vollgelaufen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Tönisvorst berichtet, waren vermutlich durch einen Rohrbruch rund 270.000 Liter Wasser ausgetreten.

Die Kräfte rückten gegen 9 Uhr an und setzten vier mobile Pumpen ein. Der Energieversorger stellte derweil vorsorglich den Strom des Straßenzugs ab. Der Einsatz war für die 20 Wehrleute um 12.40 Uhr beendet.

(emy)