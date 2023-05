Kehner Junggesellen-Schützenbruderschaft Die Kander feiern ein tolles Schützenfest

Die Kehner Junggesellen – auch Kander genannt – feiern nach 2015 endlich wieder Schützenfest. Damals hieß der Schützenkönig Jan Nüssemes. Jetzt regiert König Henrik Gentges. An seiner Seite: seine Freundin Anna Dimitriadis. Ihre Regentschaft begann am 4. Februar offiziell, die Feierlichkeiten des Schützenfestes begannen am 22. April mit dem Setzen der Jungschützenbäume. Am 28. April fand das traditionelle Kirmesansagen im Kehner Bezirk statt. Und es geht munter weiter. Schluss ist erst am 13. Mai: Dann wird das Kirmesmänneken verbrannt.