Kehner Junggesellen-Schützenbruderschaft Die Kander feiern ihr Schützenfest

Los geht es am Freitag, 5. Mai, um 20 Uhr mit dem Dorfabend im Festzelt auf der Gerkeswiese in Vorst mit der Band „Free Barbie – kill Ken“. Karten gibt es im Vorverkauf für zehn Euro im Lokal „Zur kleinen Kneipe“ an der Clevenstraße 9, bei Schreibwaren Fliegen am Markt und bei der Volksbank an der Hauptstraße 6 sowie an der Abendkasse für zwölf Euro.