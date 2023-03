Schützenfest in Vorst Henrik Gentges (25) trägt jetzt das Königssilber in Vorst

Das Heimat- und Schützenfest findet vom 30. April bis zum 13. Mai mit folgende Veranstaltungen statt. Außerdem geplant: Tanz in den Mai (30. April), Maibaumsetzen (1. Mai), Dorfabend (5. Mai), Galaumzug und Galaball (6. Mai), Godehardfest und großer Festumzug mit Parade (7. Mai), Großer Zapfenstreich (8. Mai) und Verbrennen des Kirmesmännekens (13. Mai). Nach dem Krönungsball fanden die Blumen, welche die Tische im Saal von „Haus Vorst“ zierten, eine weitere Verwendung. Sie wurden von Königin Anna am Folgetag nach dem Krönungsball dem Seniorenhaus am Kandergarten übergeben. Ihre Mutter arbeitet dort und nahm die Blumenspende für das Seniorenhaus an, um den Bewohnerinnen und Bewohnern eine Freude zu machen.