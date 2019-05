St. Tönis : Kaum Entlastung für Hülser Straße durch Lkw-Verbot

Lastwagen über 7,5 Tonnen, deren Fahrer keine Anlieger sind, dürfen die Hülser Straße in St. Tönis nicht mehr befahren. Foto: Wolfgang Kaiser

St. Tönis Der Verkehr hat sich zudem auf die Rosenstraße verlagert. Ziel ist ein Lkw-Verbot auch auf dem Nordring.

Seit zwei Monaten gibt es das Lkw-Durchfahrtverbot auf der Hülser Straße in St. Tönis. Jetzt legte die Stadtverwaltung den Mitgliedern des Bau- und Verkehrsausschusses einen ersten Erfahrungsbericht vor. Demnach sind nicht mehr ganz so viele Lastwagen auf der Hülser Straße unterwegs, ganz verschwunden sind die Brummis aber auch nicht. Außerdem habe der Verkehr sich verlagert – zum Leidwesen der Anwohner an der Rosenstraße, weiß Ralf Jeromin, Abteilungsleiter im Fachbereich Ordnung. „Wir hoffen jetzt auf die Updates der Lkw-Navis“, sagte Jeromin.