Katholische Kirche in St. Tönis : Kirche beleuchtet Fenster von innen

St. Tönis Die meisten wurden in den 1950er- und 1960er-Jahren von dem Krefelder Künstler Gustav Fünders angefertigt. In der Adventszeit sollen die bunten Fenster abends von innen heraus leuchten.

Erstmals sollen in diesem Jahr in der Adventszeit abends die Fenster der katholischen Kirche St. Cornelius am Kirchplatz in St. Tönis von innen heraus beleuchtet werden. Die Pfarrgemeinde möchte mit dieser Aktion die besonders schönen Fenster ins rechte Licht rücken.