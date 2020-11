Katastrophenhilfe aus Tönisvorst : Action Medeor sendet Soforthilfe nach Guatemala

Tönisvorst Mehr als 170 Tote, Tausende Menschen ohne Dach über dem Kopf – die Bilanz des Hurrians „Eta“, der über Lateinamerika hinwegfegte, ist erschreckend.

Schnelle Hilfe kam aus dem Tönisvorst: „Wir haben für die notleidenden Menschen eine Soforthilfe in Höhe von 20.000 Euro bereit gestellt“, berichtet Sid Peruvemba , Vorstandssprecher von Action Medeor. Das Geld wird einer lokalen Hilfsorganisation in Guatemala zur Verfügung gestellt.

„Unsere Partner berichten uns von überschwemmten Dörfern und Feldern, die Menschen haben ihre Häuser verloren und werden jetzt notdürftig in Schulen und anderen Gebäuden untergebracht“, schildert Peruvemba. Es fehle vor allem an medizinischer Versorgung, Schutz und Kleidung für die Menschen. „Viele mussten ihr gesamtes Hab und Gut zurücklassen und konnten nur noch retten, was sie am Leib trugen“, sagt Peruvemba.