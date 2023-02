Karneval Tönisvorst 2023 Ein bunter Zug fährt durch St. Tönis

St. Tönis · Das lange Warten auf den Zug hatte auch in St. Tönis endlich ein Ende: 25 Gruppen erfreuten am Tulpensonntag die zahlreich erschienen Jecken am Straßenrand mit Kamelle und tollen Kostümen.

19.02.2023, 17:51 Uhr

33 Bilder Tulpensonntagszug in St. Tönis 2023 33 Bilder Foto: Norbert Prümen

Von Rudolf Barnholt

. Im Jahr 2020 hatte es den letzten Tulpensonntagszug in St. Tönis gegeben. Entsprechend groß war die Freude bei den Närrinnen und Narren, dass jetzt, nach drei Jahren, wieder was ging. Der gesamte Zugweg war gesäumt von bunt verkleideten Karnevalisten, und der Rewe-Parkplatz war so etwas wie ein Treffpunkt für die Narren. Hier geht es zur Bilderstrecke: Tulpensonntagszug in St. Tönis 2023