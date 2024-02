Karnevalspartys in Willich und Tönisvorst Hier lässt sich an Karneval so richtig feiern

Tönisvorst In Tönisvorst zeichnet vor allem das Tönisvorster Karnevals-Komitee für die Festivitäten verantwortlich. Mithin ist der Nukleus aller Feiern das Festzelt auf dem Parkplatz an der Willicher Straße in St. Tönis. Los geht es auch hier an Altweiber, 8. Februar, mit der Party ab 18.11 Uhr. Karten zu 15 Euro sind noch bei Spielwaren Lessenich, der Gaststätte Heinrich V. und an der Abendkasse erhältlich.