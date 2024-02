Karneval in Tönisvorst Was man über die Karnevalszüge wissen muss

In diesem Jahr kommen die Narren in Tönisvorst wieder voll auf ihre Kosten, was den Straßenkarneval betrifft: Nicht nur der Tulpensonntagszug durch St. Tönis wird am 11. Februar wieder Hunderte Jecken, die mitziehen, und Tausende, die am Straßenrand stehen, begeistern, sondern auch in Vorst gibt es nach drei Jahren Pause wieder den familiären Kinderzug – und das bereits am kommenden Samstag, 3. Februar. Die wichtigsten Fragen und Antworten finden Sie hier.