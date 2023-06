Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst Karl-Heinz Griese war 50 Jahre lang aktiver Feuerwehrmann

Nach 50 Jahren aktiver Dienstzeit im Löschzug St. Tönis endete jetzt für Karl-Heinz Griese ein ganz besonderer Lebensabschnitt. Während Karl-Heinz Griese zu Hause bei strahlendem Sonnenschein abgeholt wurde, um seine letzte Alarmfahrt anzutreten, brachten sich die Kameradinnen und Kameraden des Löschzuges sowie die Ehrenabteilung in Stellung, um Spalier zu stehen. Nach seiner Ankunft am Gerätehaus an der Mühlenstraße konnte er sich so symbolisch von den aktiven Mitgliedern verabschieden. Im Anschluss richtete Löschzugführer Daniel Schindler ein paar herzliche Worte an Karl-Heinz Griese und dankte ihm im Namen des Löschzuges für sein außerordentliches Engagement. Mit seinem Stellvertreter Marcel Zachau überreichte er ihm ein Abschiedsgeschenk, das ihn an seine aktive Zeit im Löschzug St. Tönis erinnern soll. Zu guter Letzt, was mit Sicherheit auch eine Seltenheit in der Feuerwehrwelt ist, überstellte ihn sein Sohn und der Leiter der Feuerwehr Jens Griese in die Ehrenabteilung.