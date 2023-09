Florian Schroeder kommt nach Tönisvorst Kabarettist fordert einen Neustart

Es sei Zeit für einen Neustart – so sehr wie noch nie, findet Schroeder. Und zwar heute. Eigentlich schon gestern. Aber da hatten wir keine Zeit. So habe das Geschrei das Gespräch ersetzt, es gebe keine Freunde mehr, nur noch Feinde und Opfer. Die Digitalisierung sei unsere Chance – und doch schaffe sie uns ab, sagt der Künstler. „Disruption und Revolution sind permanent geworden. Wir kennen alles und wissen nichts. ADHS ist keine Krankheit mehr, sondern die neue Digitalkompetenz. Alles soll eindeutig sein und ist doch so paradox: Während wir mit Hochgeschwindigkeit der Apokalypse entgegenrasen, sehnen wir uns verzweifelt nach neuen Helden. Der neue Messias – dringend gesucht. Aber wehe, er ist dann doch (nur) ein Mensch.“ Die Welt sei oft genug untergegangen, „drehen wir sie einmal auf links“, fordert Florian Schroeder und drückt in seinem neuen Programm den Reset-Knopf.