Stadtkulturbund Tönisvorst Kabarettist Christoph Sieber kommt nach St. Tönis

„Wie immer garniert Christoph Sieber aktuelles politisches Kabarett mit den großen Themen unserer Zeit: Fußball, Politik, Gesellschaft und die Frage, warum Nacktmulle so selten shoppen gehen. Das alles verziert mit Gesang, Tanz und einem ganzen Reigen von Figuren, die mitten aus dem Leben gegriffen sind“, so der Stadtkulturbund. „Es gibt ein Wiedersehen mit Bäcker Häberle, Charity-Dieter, und endlich kommt auch Siebers langjährig verschollener Bruder zu Wort. Nicht nur wer Sieber aus dem Fernsehen schätzt, sollte ihn unbedingt mal live erleben.“ Karten kosten 29 Euro (Jugendliche zahlen 23 Euro) und sind online unter www.stadtkulturbund-toenisvorst.de, im Kulturshop an der Krefelder Straße 22 (Tel. 02151 994295) dienstags von 17 bis 18.30 Uhr, donnerstags von 10 bis 11.30 Uhr und samstags von 10 bis 12.30 Uhr sowie an der Abendkasse (ab 19 Uhr) erhältlich.