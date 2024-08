Kultur in Tönisvorst Kabarett mit René Steinberg und Doc Esser

Der Stadtkulturbund Tönisvorst startet in wenigen Wochen in die neue Spielzeit. Auftakt ist am Samstag, 14. September: Dann gastieren René Steinberg und Doc Esser mit ihrem gemeinsamen Kabarett-Programm „Lachen und die beste Medizin“ im Forum Corneliusfeld an der Corneliusstraße 25. Beginn ist um 19 Uhr. Der eine ist Mediziner und Rockmusiker, der andere Kabarettist und Literaturwissenschaftler. Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche nach Antworten auf Frage wie: Was tut einem Menschen gut? Wie lebt es sich gesund und glücklich, ohne dass der innere Schweinehund zu laut winselt? Was benötigt der Kopf, während der Körper etwas anderes will, und wie bekommt man beide bestenfalls in Einklang? Medizin hilft den beiden ebenso wie Humor, Biologie, Poesie und klassische Literatur dabei, Antworten zu finden.