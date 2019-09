Lesung im Ratssaal St. Tönis : Ein Land aus 100 verschiedenen Völkern

Info

Projekt Der Eintritt zur Veranstaltung war frei, am Ende des Abends aber war das Spendenschweinchen gut gefüllt. Die Hälfte des Geldes geht an den Förderverein, das restliche Geld fließt in das „Big Brother Project Laos“, das Schüler und Studenten mit Büchern ausstattet, denn in Laos herrscht, wie Jutta Hartings berichtet, ein großer Mangel.