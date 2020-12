Tönisvorst : Junge Union will heimische Wirtschaft unterstützen

Junge Union will heimische Wirtschaft unterstützen

Tönisvorst Die Junge Union (JU) Tönisvorst möchte sich für eine intensive Unterstützung der Tönisvorster Wirtschaft stark machen. In einer Mitteilung konkretisiert die Jugendorganisation der CDU ihre Vorstellungen.

Angesichts der bisherigen Herausforderungen, aber auch mit Blick auf die aktuelle Entwicklung der Corona-Zahlen stünden auch die Tönisvorster Unternehmerinnen und Unternehmer in der Folge vor teils großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, schreibt die JU in einer Mitteilung.

Demnach zeigten erste Studien, dass Händler und Gastronomen mit Umsatzrückgängen von 40 bis 50 Prozent zu kämpfen hätten. Dabei möchte die Tönisvorster JU, eine Jugendvereinigung der CDU, insbesondere auch die Unternehmer in der Innenstadt stärker als bisher unterstützt wissen. „Zwar profitiert die Innenstadt in St. Tönis und Vorst bisher von einer geringen Leerstandsquote, aber damit das auch so bleibt, muss die Stadt mehr tun“, sagt JU-Vorsitzender Michael Landskron.