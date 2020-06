Kreuzung in St. Tönis : JU: Neues Schild soll Radfahrer schützen

Tönisvorst Die Junge Union will auf einer Kreuzung in St. Tönis das neuartige Verkehrszeichen 277.1 installieren. Dieses verbietet mehrspurigen Fahrzeugen das Überholen von ein- und mehrspurigen Fahrzeugen.

In einem Antrag über die CDU-Ratsfraktion beklagt die JU die Situation an der Kreuzung Gelderner Straße/Westring/Nordring in St. Tönis. Vom Friedhof kommend knickt die Straße dort in Form einer blinden Kurve ab, bevor dann die enge und teilweise blinde Kreuzung an der Mühle folgt, so die JU: „Aus der Sicht von Fahrradfahrern ist diese immer wieder eine besondere Engstelle, an der sich Autofahrer mit zu geringem Abstand vorbeidrängen.“