Tönisvorst : Junge Union in Tönisvorst ruft zur Mitmach-Politik auf

Junge Union in Tönisvorst ruft zur Mitmach-Politik auf

Tönisvorst (RP) „Mit großer Freude“ hat die Junge Union Tönisvorst das Interesse der Tönisvorster Jugend an einer Mitmach-Politik vor Ort verfolgt. Nicht nur bei den Junior-Wahlen, die schon 2017 und nun auch zur Europawahl 2019 stattgefunden haben, mischten sich Jugendliche ein.

Das werde besonders in der hohen Wahlbeteiligung der Jugend zur Europawahl deutlich, heißt es in einer Pressemitteilung der JU. Bei den „Fridays for Future“-Demonstrationen ist die junge Generation aktiv und vertritt lautstark ihre Interessen. „Wir als Junge Union Tönisvorst wollen diese Politik zum Anfassen für unsere Jugend auch direkt vor Ort erlebbar machen.“ Diesen „Mitmach-Geist“ möchte die JU durch ein kommunalpolitisches Planspiel der Konrad-Adenauer-Stiftung im September diesen Jahres weiter beleben.