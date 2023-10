Zirkusprojekt des Tönisvorster Jugendrotkreuzes Kinder werden zu Clowns und Akrobaten

Aufgeregte Stimmen hallen durch das bunte Zirkuszelt auf dem Parkplatz Gerkeswiese in Vorst. Eifrig werden Matten weggeräumt und Turngeräte gesichert. Essenszeit! Eine wohlverdiente Pause nach der harten Arbeit der vergangenen Tage, die die Kinder und die Betreuer beim Zirkusprojekt des Jungendrotkreuzes Tönisvorst aufbringen. 100 Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren sind in der zweiten Herbsferienwoche Teil des bunten Zirkusprojektes – selbstverständlich mit Aufführung vor Publikum. So können die Kinder für eine Woche in die Rollen von Seiltänzern, Jongleuren, Feuerschluckern, Clowns und Co. schlüpfen.