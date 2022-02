Krieg in der Ukraine : Tönisvorster demonstrieren „für Freiheit, gegen Krieg!“

St. Tönis Unter dem Motto „Solidarität mit der Ukraine! Für Frieden in Europa!“ luden die Jugendorganisatoren der Parteien in Tönisvorst zu einer Demo ein. Rund 160 Bürger kamen zum Rathausplatz.

Kinder halten Schilder mit dem Peace-Zeichen hoch. Menschen sind in die Flagge der Ukraine gehüllt, andere schwenken die Regenbogen-Flagge. Kleine Plakate mit dem Satz „Für Freiheit, gegen Krieg“ sind zu sehen – und ein großes Banner mit dem Schriftzug „Solidarität mit der Ukraine. Für Frieden in Europa“, unter dem die Logos der Jusos, der Grünen Jugend, der Jungen Liberalen und der JU aufgedruckt sind.

Genau diese vier Jugendorganisationen aus Tönisvorst sind es, die zu einer Demonstration für den Frieden eingeladen haben. Rund 160 Bürger finden sich auf dem Rathausplatz in St. Tönis ein, um unter dem Motto „Solidarität mit der Ukraine! Für Frieden in Europa!“ ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine zu setzen. „Ich bin am Donnerstagmorgen in einer Welt wach geworden, wie sie vorher nicht war“, sagt Timo Schönen. Der Vorsitzende der Jusos ist der Ideengeber der Demo. Es freut ihn besonders, dass alle Parteien in einer Krisensituation beieinander stehen.