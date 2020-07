Ferienfreizeit der evangelischen Gemeinde St. Tönis : Jugendliche radeln fast 500 Kilometer

St. Tönis Viel Spaß hatten die 19 Teilnehmer, die das Ferienangebot der Evangelischen Kirchengemeinde St. Tönis nutzten. Mit der „Wir sind dann mal weg“-Tour waren sie neun Tage lang mit den Fahrrädern unterwegs.

Von St. Tönis aus ging es ins Neandertal nach Lindlar. Es folgte eine Station in Eitorf, von wo die Gruppe an der Sieg entlang zum Rhein fuhr und diesem flussaufwärts bis nach Maria Laach in der Eifel folgte. Über Dorsel schloss sich Nideggen an, bevor es dort in einem Rutsch in die Apfelstadt zurückging – eine Strecke von 100 Kilometern. Die Teilnehmer übernachteten in Zelten. Einer der angesteuerten Punkte auf der Tour war eine überdimensionale Bank in der Eifel mit viel Aussicht.