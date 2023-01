Kinderkarnevalsnachmittag in St. Tönis Kostümierte Kinder genossen Tänze und Spiele

. Strahlend lächelnde Gesichter, winkende Arme und tänzerische Schritte – mit dem 16-jährigen Kevin an der Spitze und der dreijährigen Nele als Schlusslicht zieht die Tanzgarde des Jugendkarnevalsvereins 1978 Rot-Weiß St. Tönis entlang der dicht besetzten Tische ins Forum Corneliusfeld in St. Tönis ein. Mit Kamelle geht es direkt dahinter weiter, denn Kinderprinzessin Vivian I. und ihre Ministerin Louisa werfen mit leuchtenden Augen kleine Süßigkeitentütchen in die Schar der jungen Narren. Unter einem mehrmaligen Konfettiregen geht es auf die Bühne. „Seid ihr auch alle so gespannt auf den Nachmittag?“ Die Frage von Verena Arndt, Vorsitzende des Jugendkarnevalsvereins, die im bunten Clownskostüm inmitten der Tanzgarde auf der Bühne steht, wird mit einem vielstimmigen und lauten „Ja“ beantwortet. Die Spannung, was sie erwartet, ist den Prinzessinnen, Bienen, Piraten, Mickey-Mäusen, Feuerwehrmännern und Indianern anzusehen. Aber nicht nur die kleinen Gäste sind kostümiert. Die Eltern haben es sich zum größten Teil nicht nehmen lassen und sind ebenfalls ins Kostüm gestiegen.