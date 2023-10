Jugendfeuerwehr Tönisvorst Nachwuchs-Feuerwehrleute leisteten 24-Stunden-Dienst

Nachdem die Einsätze erfolgreich abgearbeitet waren, galt es, sich in der Mittagspause zu stärken und Kräfte zu sammeln. Die nächsten Übungseinsätze ließen dann auch nicht lange auf sich warten, und so hieß es beispielsweise, einen simulierten Lagerhallenbrand zu löschen. Als die Einsätze am Nachmittag abgearbeitet waren, blieb den jungen Nachwuchseinsatzkräften etwas Zeit dafür, die Kameradschaft am Tischkicker und mit Marshmallows an der Feuertonne zu pflegen sowie das gemeinsame Abendbrot vorzubereiten.