Jugend forscht Jungforscher zeigen ihre Erfindungen

In der Kempener Gesamtschule sind Ökologie und Energiegewinnung weitere Forschungspunkte. Bei Cedric Maas und Samet Arslan geht der Wasserdrache in den Einsatz. „Wir haben die Idee, ein skalierbares Wasserkraftwerk ohne Turbinen und Staumauern zu entwickeln. Unser Wasserdrache wandelt die Wasserenergie in Strom um – und das ohne Stauung und Turbinen, was auch fischfreundlich ist“, erklärt der 16-jährige Cedric. Mit ihrem Projekt namens „Urbane 3D gedruckte Insektenhotels“ wollen Luis Wagner und Paul Pöhlmann in Kürze in die Freifläche gehen. „Wir haben Insektenhotels in verschiedenen Farben und Formen gedruckt und möchten nun testen, was am besten angenommen wird. Nach den Vorlieben der Insekten möchten wir die Objekte entsprechend anpassen“, sagt Paul.